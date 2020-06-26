Это проект родом из Франции, который заключается в строительстве маленьких домов. Здесь максимально используют каждый квадратный метр пространства, есть сад вокруг. В целом помещение на 20 квадратных метров вмещает семью из 5 человек.

Первые домики появились неподалеку пролива Ла-Манш, сообщает Archdaily.

Смотрите также: Рай для букинистов: в Великобритании построили дом для чтения книг – фото

На первый взгляд крохотное помещение способно предложить владельцам столовую, гостиную с видом на море, санузел, кухню, спальное место для всех жителей, туалеты и помещения для хранения.



В помещении также есть небольшая печка / Фото Archdaily

Задача состоит в том, чтобы люди чувствовали себя в саду. Таким образом, используют несколько приемов: раздвижные окна, которые исчезают за стенами, и террасу, с которой открывается вид на окружающий лес и море.

Вас может заинтересовать: С кирпичным полом: посреди австралийского леса построили современный домик – фото

Смотрите больше фото миниатюрного дома из Франции: