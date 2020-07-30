Архитектурная фирма Barclay & Crousse спроектировала и реализовала бетонный дом. Фасад здесь усеян зеленью и имеет довольно странную форму. Бетонные перегородки защищают окна от жары и предоставляют тень, а вместе напоминают аккордеон. Больше о бетонном доме из Перу – читайте в материале.

Здание расположено в окрестностях города Лимы, сообщает Dezeen.

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Дом построили возле парка, который называется "Парк Организации Объединенных Наций", и должен сливаться с ландшафтом.

Вокруг дома много зелени / Фото Dezeen

Перегородки на балконы и окна не случайно имеют такую форму. Заслонки по-разному наклонены на каждой стене, чтобы защищать небольшие террасы от жаркого местного климата.

Сочетание дерева и бетона – главный мотив интерьера в этом доме / Фото Dezeen

Фасад здесь задрапирован зеленью, которая растет из крупных бетонных горшков. Поскольку дом строился с соблюдением всех местных норм и может выдержать землетрясение, разработчики резиденции создали квартиры открытого плана и подземный паркинг.

Вход в доме имеет стильный белый дизайн / Фото Dezeen

Несмотря на то, что вестибюль в здании покрыт белым мрамором, интерьеры самых квартир имеют индустриальный стиль и гармонично сочетают деревянную мебель с бетонными стенами.

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Квартиры имеют большие панорамные окна / Фото Dezeen