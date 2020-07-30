Дом-аккордеон: фото бетонной многоэтажки странной формы из Перу
Архитектурная фирма Barclay & Crousse спроектировала и реализовала бетонный дом. Фасад здесь усеян зеленью и имеет довольно странную форму. Бетонные перегородки защищают окна от жары и предоставляют тень, а вместе напоминают аккордеон. Больше о бетонном доме из Перу – читайте в материале.
Здание расположено в окрестностях города Лимы, сообщает Dezeen.
Популярное: В Сингапуре построят два самых высоких жилых дома в мире – фото проекта
Дом построили возле парка, который называется "Парк Организации Объединенных Наций", и должен сливаться с ландшафтом.
Вокруг дома много зелени / Фото Dezeen
Перегородки на балконы и окна не случайно имеют такую форму. Заслонки по-разному наклонены на каждой стене, чтобы защищать небольшие террасы от жаркого местного климата.
Сочетание дерева и бетона – главный мотив интерьера в этом доме / Фото Dezeen
Фасад здесь задрапирован зеленью, которая растет из крупных бетонных горшков. Поскольку дом строился с соблюдением всех местных норм и может выдержать землетрясение, разработчики резиденции создали квартиры открытого плана и подземный паркинг.
Вход в доме имеет стильный белый дизайн / Фото Dezeen
Несмотря на то, что вестибюль в здании покрыт белым мрамором, интерьеры самых квартир имеют индустриальный стиль и гармонично сочетают деревянную мебель с бетонными стенами.
Вас может заинтересовать: Будто покрыт чешуей – впечатляющий фасад коттеджа в Сингапуре: фото и макет
Квартиры имеют большие панорамные окна / Фото Dezeen