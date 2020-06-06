В японской столице местная архитектурная фирма спроектировала и воплотила в жизнь проект частного дома. Его особенность заключается в отсутствии оконных проемов в стенах, и футуристический дизайн интерьера и экстерьера.

Несмотря на отсутствие окон в стенах, здание все же имеет оконные проемы на крыше, сообщает Archdaily.

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Здание возведено на раздорожье двух улице и имеет очень ограниченную площадь в форме треугольника. Внешний дизайн помещения четко повторяет линии участка. Владелец жилья хотел ультразакритое помещение. Именно поэтому окна решили убрать.



Дом расположен в самом углу улицы/ Фото Archdaily

В целом жилье имеет три этажа, которые соединены между собой спиральными белоснежными лестнице. Внутри дизайнеры использовали классический белый цвет для облицовки стен, и деревянное напольное покрытие. Несмотря на небольшое пространство, интерьер многофункционален и довольно удобен.

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