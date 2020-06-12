Несмотря на популярность и многочисленные рекорды 18-летней Билли Айлиш, она до сих пор живет в родительском доме в Лос-Анджелесе. Старый частный дом служит для певицы еще и студией, а после проникновения в интернет адреса дома, Билли пришлось нанимать охранников. Как выглядит дом Билли Айлиш изнутри – смотрите в материале.

18-летняя певица проживает в небольшом частном доме в районе Хайленд-парке в Лос-Анджелесе со своей мамой Мэгги, отцом Патриком и братом Финес об этом сообщает The Sun.

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Билли показала свой дом в программе "Автомобильное караоке" с Джеймсоном Корден. Певица повела съемочную группу через крохотную гостиную в комнату своего брата, которая служит для Билли студией звукозаписи.



Билли Айлиш показывает свою гостиную / Скриншот: The Sun

Комната довольно тесная и вся заставлена ​​мебелью. Среди прочего в комнате есть фортепиано, красное небольшое кресло и цветочные шторы.

Билли не захотела показывать собственную спальню, заверив, что она "очень красная", и именно там она держит тарантула – своего домашнего любимца.



Студия звукозаписи расположена в комнаты брата Билли Айлиш / Скриншот The Sun

В общем интерьер уже давно не испытывал ремонта. Стены в спальне ее брата окрашены в белый и сиреневый цвет, однако местами краска облущилась. В комнате брата на стене также заметны надписи с названиями песен и альбомов самой Айлиш.



Именно в этой комнате Билли Айлиш записывает песни / Скриншот The Sun

Также, по словам самой Айлиш, она не чувствует себя в безопасности, ведь в интернете появилась точный адрес ее дома. Певице пришлось нанимать охранника.

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Смотрите видео, где Билли Айлиш показывает собственный дом: