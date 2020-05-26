Дом с четырьмя крышами: пример отличной организации пространства из Латвии: фото

Рижская архитектурная студия GAISS построила частный дом для молодой семьи. Его особенностью является L-подобная форма и крыша, которая на разных частях здания покосилась в разные стороны.

Такая форма жилья обусловлена формой участка владельцев, пишет Archdaily.

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Так, перед архитекторами стояла задача использовать длину участка и при этом основную часть дома разместить в саду. Входы расположены как с улицы, так и с противоположной стороны.



Самым большим вызовом для архитекторов стало проектирование крыши / Фото Archdaily

По словам архитекторов, удлиненный дом можно воспринимать как путешествие от сада к улице и наоборот.



Гараж стоит отдельно от дома, однако соединен с ним небольшим коридором / Фото Archdaily

Ваш путь протянется от гаража, который является частью помещения. Далее будет проходить через зону гардероба и две спальни. Конец "путешествия" отмечен большой зоной отдыха с открытой кухней. Это пространство имеет большие окна, которые открываются по направлению к саду на юге.



Окна и двери выходят на солнечную сторону / Фото Archdaily

Здесь планируют сделать раздвижную перегородку, чтобы разделить уголок для просмотра телевизора от остального места. Еще одна секция дома состоит из домашнего кабинета и главной спальни.



Интерьер в доме – белого цвета / Фото Archdaily

Все жилые пространства ориентированы на юг или восток, чтобы получать больше солнечного света. Именно поэтому архитекторы создали различные наклоны для крыши. В результате каждая комната имеет разный угол потолка.



Гостиная в доме довольно просторная / Фото Archdaily

Сама конструкция крыши имеет стандартный тип и состоит из легкой бетонной кладки, которая сочетается с брусом и отверстиями для окон. Дом хорошо вписывается в ландшафт, сохраняя присутствие современной эстетики.

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К гостиной также прилегает небольшая терраса / Фото Archdaily