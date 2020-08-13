KLEO Art Residences – это проект жилого дома, который бросает вызов стереотипам в типологии жилья. Ведь это первое жилье в Чикаго, где поликарбонатные панели облицовывают большую часть фасада. Архитекторы решили предложить жителям "что-то интереснее, чем просто стекло".

Здание является частью более масштабной стратегии для активизации общины Вашингтонского парка на юге Чикаго, пишет Archdaily.

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Вместо использования стекла команда дизайнеров решила дать арендаторам и инвесторам рассеянное естественное дневное освещение через фасад из поликарбоната.

Дом пропускает солнечный свет, но при этом сохраняет приватность жителей / Фото Archdaily

В общем дом будет вмещать 58 квартир разного размера. На первом уровне размещаются торговые площади и рабочие студии для художников, демонстрирующих и продающих свои работы обществу.

Полупрозрачной будет только фронтальная стена / Фото Archdaily

Для этого нижний этаж оборудован гаражными дверями, которые можно оставлять открытыми в течение всего дня. Также каждый этаж имеет четкую цветовую палитру, которая нарисована с фрески.

Первый этаж решили отдать художникам / Фото Archdaily

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Фасад из поликарбоната обеспечивает оптимальное дневное освещение для жителей, тогда как в вечерние часы дом буквально светится и становится маяком внутри общины.

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