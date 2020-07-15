Главная героиня трилогии "50 оттенков серого" показала свое жилье, которое она приобрела на свой гонорар за съемки в фильмах. Это небольшой домик в пригороде Лос-Анджелеса, однако интерьер содержит много антикварных и дорогих вещей.

Дом Дакота приобрела еще 4 года назад, сообщает Vogue.

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Модернистский дом Дакоты утопает в зелени, а в нем много входных дверей. Одна из стен его гостиной по принципу гаражных дверей, ведет к бассейну.



Дакота возле своего домика / Фото Vogue

Я подумала, что было бы здорово иметь свой дом и наконец, хранить свои вещи в одном месте, а не так, как раньше – в десяти различных,

– говорит актриса.



Самые дорогие вещи здесь покрывало и ковер / Фото Vogue

Во всем доме много артефактов, среди которых и крупные полотна и картины. А в шкафу гостиной – целая коллекция виниловых пластинок. Вообще в доме много винтажных вещей и мебели. В частности кухонный стол, стулья, ковры и светильники здесь родом из прошлых веков.



Здесь несколько входных дверей / Фото Vogue

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На улице каменный стол и табуретки от дизайнерской фирмы Nickey Kehoe, однако другая мебель здесь винтажная.