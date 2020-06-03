Пентхаус расположен на окраине городка в Индии, его построили по заказу молодой семьи с ребенком. Важным и ключевым пожеланиям от заказчиков было то, чтобы дом оставался центром комфорта и уюта среди природы.

Фасад дома спроектирован так, чтобы кирпичные полосы внешней стороны были спрятанными. Также стоит отметить сквозную автостоянку, которая начинается от самого въезда на территорию, пишет издание Archdaily.

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Кирпичная стена, словно красная нить, пронизывает общий дизайн интерьера и экстерьера. Кухня занимает юго-восточный угол дома, а спальня расположена на юго-западе с выходом в сад.



Неразрывная связь между природой и человеком – концепция дома / фото: Archdaily

Кирпичный блок протягивается по садам ниже, соединяя спальную комнату и гостиную для гостей. Сады на крыше над гаражом и гостиной совмещены с большим садом внизу, чтобы создать большое открытое пространство для отдыха или семейного барбекю.



Фасад внутри выглядит так, как должен бы наружу / фото: Archdaily

Все квартирные пространства перекликаются друг с другом, без всяких границ или дверей. Кирпичные стены проходят через дом, структурируя его переходы и перекрытия и пропускают много света в дом.