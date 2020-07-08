Украинский архитектор Nat Telichenko создал частный дом в виде двух больших пузырей. Оформлен он в стиле ретро-футуризма, а само помещение не имеет ни одной прямой стены. Как выглядит дом в форме пузыря – смотрите в материале.

Проект реализовали недалеко от Харькова, сообщает издание Archdaily.

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Особенностью дома являются тематические террасы – китайский сад с драконовой дорожкой, классический японский альпинарий и средиземноморская линия, где расположен бесконечный бассейн Red Vine.



Террасы удачно дополняют композицию здания / Фото Archdaily

Больше всего иностранных обозревателей поражает тот факт, что в здании нет ни одной прямой стены – все они изогнутые и имеют наклон. Максимальная высота потолка внутри составляет 5 метров, а площадь – 100 квадратных метров.



Интерьер получился довольно светлым и интересным / Фото Archdaily

Благодаря своей форме и специальным технологиям дом сохраняет тепло зимой и прохладу летом. В здании также много света, что вместе с наклонными стенами создает невероятное впечатление.

Смотрите видеопрезентацию дома-пузыря:

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