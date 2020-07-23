Соучредитель компании Uber Гаррет Кэмп приобрел элитную недвижимость в Лос-Анджелесе за более чем 72 миллиона долларов. Вилла площадью 583 квадратных метров имеет пять спален и 7 ванных комнат. Больше о жилье миллиардера – читайте в материале.

Гарретт Кэмп и его девушка Элиза Нгуен никогда даже не жили в этом доме, сообщает Business Unsider.

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Дело в том, что у Кемпа еще несколько вилл, поэтому эта пока остается необжитой.

Одноэтажный дом немного похож на бункер, имеет площадь 583 квадратных метров жилой площади и раскинулся вокруг внутреннего дворика. Под открытым небом расположены бассейн, терраса и спа.



Дом расположен довольно низко на участке / Фото Dirt

Минусом дома является отсутствие панорамы на город огней – редкость в этом районе. Однако дом оснащен домашней автоматикой Crestron и современной звуковой системой Sonos.



Бассейн охватывает почти весь внутренний дворик / Фото Dirt

Кроме многочисленных спален и ванных комнат, в доме есть просторная гостиная со стеклянной стеной, большая кухня-студия с огромным обеденным столом из мрамора и домашний кинотеатр. Также дом предлагает просторный гараж на два автомобиля.

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