В Намибии, местный архитектор создал проект необычного жилья – в виде гнезда. Такое здание полностью сделано из соломы, а интерьер выполнен в стиле модерн. Дом имеет автономные системы электросети, водоснабжения и отопления.

Разработчик вдохновился гнездами, которые вьют местные птицы, сообщает Archdaily.

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По словам архитектора, долгое время у него не было клиентов, ведь "люди предпочитали иметь 4 стены и крышу, чем необычный архитектурный проект".

У дома также расположен бассейн / Фото Archdaily

Я создал первое "гнездо" три года назад, и с тех пор я пробовал воплотить идею массового производства такого жилья в течение 3 лет, меняя формы и материалы в соответствии с местами, где они строились,

– рассказал архитектор.

Дела шли очень плохо, однако недавно автор "гнезда" встретил первого клиента, которого заинтересовала идея иметь такое жилье.

Домик также имеет террасы / Фото Archdaily

Дизайн был нарисован от руки, началось все с простых эскизов нескольких комнат, который позже вырос и превратился в трехэтажную структуру из 4 спален, ванной комнаты, которая существует сегодня.

У нас не было 3D-рисунков на компьютере, все делалось вручную, каждая последняя деталь сначала была эскизом, а затем была одобрена клиентом,

– поделился впечатлениями архитектор.

Само сооружение состоит из металлического каркаса, который вместе с крышей обложен соломой. Исключением является фундамент, который здесь сделан из камня.

Вдохновение автор черпал у природы / Фото Archdaily

Здание изолировано от цивилизации – ближайший город расположен в 125 километрах от дома.

Жилая площадь здесь большая и помогает сохранять прохладу в очень жаркие дни, при этом зимой комнаты сохраняют тепло. Интерьер выполнен в стиле модернизм, а его украшением стал зал в центре помещения.

Интерьер сделан в стиле модерн / Фото Archdaily

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Здание не имеет подключения к электросети с автономным водоснабжением и сложным солнечным и аккумуляторным питанием. Это сочетание ручной работы и простой архитектуры. Единственным минусом в проекте является отсутствие мобильной связи и интернета.

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