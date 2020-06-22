Дом из соломы: в Намибии появилось современное жилье, построенное по принципу гнезда – фото
В Намибии, местный архитектор создал проект необычного жилья – в виде гнезда. Такое здание полностью сделано из соломы, а интерьер выполнен в стиле модерн. Дом имеет автономные системы электросети, водоснабжения и отопления.
Разработчик вдохновился гнездами, которые вьют местные птицы, сообщает Archdaily.
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По словам архитектора, долгое время у него не было клиентов, ведь "люди предпочитали иметь 4 стены и крышу, чем необычный архитектурный проект".
У дома также расположен бассейн / Фото Archdaily
Я создал первое "гнездо" три года назад, и с тех пор я пробовал воплотить идею массового производства такого жилья в течение 3 лет, меняя формы и материалы в соответствии с местами, где они строились,
– рассказал архитектор.
Дела шли очень плохо, однако недавно автор "гнезда" встретил первого клиента, которого заинтересовала идея иметь такое жилье.
Домик также имеет террасы / Фото Archdaily
Дизайн был нарисован от руки, началось все с простых эскизов нескольких комнат, который позже вырос и превратился в трехэтажную структуру из 4 спален, ванной комнаты, которая существует сегодня.
У нас не было 3D-рисунков на компьютере, все делалось вручную, каждая последняя деталь сначала была эскизом, а затем была одобрена клиентом,
– поделился впечатлениями архитектор.
Само сооружение состоит из металлического каркаса, который вместе с крышей обложен соломой. Исключением является фундамент, который здесь сделан из камня.
Вдохновение автор черпал у природы / Фото Archdaily
Здание изолировано от цивилизации – ближайший город расположен в 125 километрах от дома.
Жилая площадь здесь большая и помогает сохранять прохладу в очень жаркие дни, при этом зимой комнаты сохраняют тепло. Интерьер выполнен в стиле модернизм, а его украшением стал зал в центре помещения.
Интерьер сделан в стиле модерн / Фото Archdaily
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Здание не имеет подключения к электросети с автономным водоснабжением и сложным солнечным и аккумуляторным питанием. Это сочетание ручной работы и простой архитектуры. Единственным минусом в проекте является отсутствие мобильной связи и интернета.
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