Дом из сожженного дерева: во Франции обновили помещение необычным способом – фото

Одинарный трехэтажный дом в городе Ренн, что во Франции, реконструировали. Во время реновации использовали необычный материал для облицовки. Дом стоит в самом центре города и уже прославился на местном уровне.

До реновации дом был деревянным одноэтажным помещением. Однако архитекторы решили достроить еще два, пишет Archdaily.

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Перекрытия здания и его облицовка сделаны из выгоревшего дерева. Такая технология помогает дереву стать устойчивее к воздействию погоды и вредителей.



На этом месте когда-то было старое деревянное здание / фото: Archdaily

Еще одним преимуществом выжигания дерева является получение настоящего черного цвета.



В окнах здесь вместо стекла – поликарбонат / фото: Archdaily

Первый этаж здесь обшит металлическим профилем черного цвета. Выжигание происходило примитивным способом с помощью паяльника.



Владельцы реконструированного дома владеют также несколькими соседними / фото: Archdaily

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Смотрите видео процесса выжигания дерева: