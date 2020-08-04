Дом на три комнаты: стильная пристройка из Испании – фото
В одну из испанских архитектурных фирм обратился мужчина с просьбой спроектировать пристройку к его вилле. Главными условиями были обособленность от остального дома и высота потолков до трех метров. В результате получилась стильная пристройка на два этажа: наверху одна комната, а на первом этаже – две.
Пристройка расположена в нескольких метрах от основного дома, сообщает Archdaily.
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На втором этаже есть крошечная спальня с панорамными окнами и деревянной отделкой, а сам дом является бетонным.
Пристройка не может быть полностью самостоятельным домом / Фото Archdaily
Первый этаж состоит из просторной и светлой гостиной и небольшой закрытой кухни, которая имеет вход с тыльной стороны дома.
Здесь владельцы обычно принимают гостей / Фото Archdaily
Внешне архитекторы сохранили голый бетон, а сама конструкция связана с домом дорожкой.
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Весь комплекс обсажен растениями, растущими как внутри помещения, так и снаружи.
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