Проект дома в виде лестницы реализовали в индустриальном районе города Хамамацу, что в Японии. Дом пытались замаскировать под окружающие здания и разместить в нем две семьи. В интерьере дизайнеры решили совместить белый и зеленый цвета. Получилось ли сделать это удачно – оценивайте сами.

В доме проживает одинокая женщина, а также супруги с 4 детьми, сообщает Archdaily.

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Нам нужно было разработать формулу этого несбалансированного соотношения жителей, а также обеспечить открытое пространство для семей,

– пояснили разработчики.

Север города Хамамацу индустриальный / Фото Archdaily

В целом дом сделан по зигзагообразной структуре и поделен на три секции. Каждая из них имеет свою функцию: "для матери", "для общего доступа" и "для сына и его семьи".

Интерьер должен объединить жильцов дома / Фото Archdaily

Неровная крыша образовала "ступеньки", которые напоминают фабрику по соседству.

Внутри весь первый этаж общей гостиной устлан коврами с татами. А уровни соединяются между собой винтовой лестницей. Коврики с татами предлагают семьям просто сидеть в гостиной и вместе проводить время.



Поликарбонат – основной материал для перегородок / Фото Archdaily

Поликарбонат, который образует некоторые стены, пропускает мягкий свет между пространствами, создавая комфортное расстояние между семьями. Изобретательное сочетание ковров татами и поликарбоната повышает уникальную протяженность этого двустороннего корпуса и помогает наладить взаимодействие между членами семьи и сохранить приватность каждого.

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Детская комната здесь узкая, однако длинная / Фото Archdaily