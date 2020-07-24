Еще в 90-х годах прошлого века покойный чилийский архитектор Кристиан Боза построил дом для собственной семьи. Это небольшая каменная крепость на скале возле Тихого океана, которая имеет большие панорамные окна и бассейн на крыше.

Жилье возводилось как домик для отдыха жены архитектора и его 4 детей, сообщает Dezeen.

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На крыше дом Los Vilos оснащен волнистой, выкрашенной в желтый, бетонной стеной, которая защищает его террасу на крыше от ветра и привлекает внимание кораблей, проплывающих рядом. Просто посреди небольшой террасы размещен бассейн.



Стена защищает от постоянного ветра, который царит на побережье / Фото Dezeen

Само жилище полностью построено из местного камня и никак не облицовано ни снаружи, ни изнутри. Гостиная здесь имеет большое панорамное окно, выходящее к океану.



Прямо из гостиной можно наблюдать невероятный пейзаж / Фото Dezeen

Лестница ведет в столовую на втором этаже, которая имеет желтые бетонные полы, напоминающие стену на террасе. Также дом содержит спальни для всех членов семьи и две ванные комнаты.

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Дом "сидит" прямо на побережье / Фото Dezeen