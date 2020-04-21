Дом из контейнеров: недалеко от Нью-Йорка семейная пара построила современное бюджетное жилье
Многодетная семья с тремя детьми приобрели угловой лесистій участок в штате Нью-Йорк. У пары был ограниченный бюджет для строительства крупного частного дома, где бы хватило места на всех. Поэтому им предложили дом, который составлен из металлических контейнеров.
Семья попросила, чтобы в доме было 4 спальни, 3 ванные комнаты, кухня и жилые помещения. Также владельцы хотели иметь зоны отдыха внутри и на свежем воздухе. Однако в условиях ограниченного бюджета такой дом обошелся бы слишком дорого. Именно поэтому семье предложили дом из относительно дешевых металлических контейнеров, пишет Archdaily.
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Эксперимент сработал и дизайнерам удалось значительно сократить расходы. Каркас собрали на строительной площадке, а позже перевезли на участок.
Снаружи дом окрашен в темные цвета / фото: Archdaily
Единственной проблемой была ширина таких контейнеров, которая составляет не более двух метров. Именно поэтому разработчики решили составить два таких в кучу и вырезать отверстия между ними.
Чтобы попасть с первого этажа на второй, надо пройти по широкой белой лестнице / фото: Archdaily
Единственный высокий дуб, который сохранился на территории, играет роль точки опоры и создает приятные ощущения для всех, кто заходит в дом.
Сбоку расположен еще один контейнер, в котором разместили две спальни / фото: Archdaily
Сами контейнеры были установлены за два дня, а полностью строительство завершили за два месяца.
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Дом также имеет большие окна / фото: Archdaily