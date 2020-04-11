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Дом из рыболовных сеток: инсталляция из Тайвани, которая не оставит равнодушным – фото

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Дом простоит всего несколько дней / Archdaily

Художник из Тайваня Ченг Тсунг использовал традиционные для региона рыболовные ловушки, чтобы создать инсталляцию под названием "Дом из рыболовных ловушек". К проекту пригласили приобщиться сотни местных жителей, которые вместе учились плести сетки.

О креативной инсталляции пишет Archdaily.

 

Во время подготовки к созданию установки, Ченг Тсунг и его партнеры поехали на грузовиках к четырем ассоциациям фермеров и научили сотни жителей плести сетки.


Несколько десятков ловушек объединились в один "дом" / фото: Archdaily

Вместе они закончили более двухсот рыболовных ловушек и объединили их в одну установку, которую сделали в парке.


Установку также решили подсветить изнутри / фото: Archdaily

После окончания фестиваля этот грандиозный "дом" тщательно разобрали и вернули владельцам. Каждая сетка имела подпись, которую авторы ставили по желанию.


Каждая сетка имеет подпись автора / фото: Archdaily

Таким образом Ченг Тсунг хотел выделить ремесло, которое умирает на острове, и научить местных жителей делу дедушек.


Зайти в "дом" можно также ночью / фото: Archdaily

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Эко потребление Китай Дом Инновации строительства
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