Дом из рыболовных сеток: инсталляция из Тайвани, которая не оставит равнодушным – фото
Художник из Тайваня Ченг Тсунг использовал традиционные для региона рыболовные ловушки, чтобы создать инсталляцию под названием "Дом из рыболовных ловушек". К проекту пригласили приобщиться сотни местных жителей, которые вместе учились плести сетки.
О креативной инсталляции пишет Archdaily.
Во время подготовки к созданию установки, Ченг Тсунг и его партнеры поехали на грузовиках к четырем ассоциациям фермеров и научили сотни жителей плести сетки.
Несколько десятков ловушек объединились в один "дом" / фото: Archdaily
Вместе они закончили более двухсот рыболовных ловушек и объединили их в одну установку, которую сделали в парке.
Установку также решили подсветить изнутри / фото: Archdaily
После окончания фестиваля этот грандиозный "дом" тщательно разобрали и вернули владельцам. Каждая сетка имела подпись, которую авторы ставили по желанию.
Каждая сетка имеет подпись автора / фото: Archdaily
Таким образом Ченг Тсунг хотел выделить ремесло, которое умирает на острове, и научить местных жителей делу дедушек.
Зайти в "дом" можно также ночью / фото: Archdaily