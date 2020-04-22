Дом-мост: красивые фото L-образной резиденции в горах Канады
Дом-мост расположен в городе Маскока, что в штате Онтарио. Окна помещения выходят на южную сторону озера Йосип – одного из трех крупных водоемов региона. Это жилье разбивает представление о традиционной архитектуре Канады.
Из-за особенности ландшафта дом выполнен в форме латинской буквы L, пишет Archdaily.
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Спальня здесь отделена от основной части здания крыльцом, с большими окнами. План главного жилого крыла был разработан для обеспечения максимальной циркуляции, открытости и прозрачности по обе стороны дома.
Дом стал "мостом" между озером и дорогой / фото: Archdaily
Здание своей формой удачно занимает изогнутый гребень холма, на котором расположено. Вход здесь расположен со стороны озера.
Дизайн внутри – минимализм / фото: Archdaily
Большое и почти прозрачное крыльцо образует "мост", который охватывает пространство между двумя крыльями, создает порог между проезжей частью и озером. Само здание будто сливается со скалой, выходящей на озеро.
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В штате Онтарио много озер