Дом над обрывом: в Японии построили домик с панорамой девственного леса – фото

Дом, часть которого погружена в скалу, построенный для отпуска врача и его жены. Обрыв расположен на склоне реки Дэн в окружении горного хребта Омин, а проект стал настоящим вызовом для архитекторов.

Дачный участок расположен в селе Тенкава, на высоте 600 метров над уровнем моря. Площадь плоскости составляет всего 6 квадратных метров, которых хватило бы лишь для обустройства 2 парковочных мест, пишет Archdaily.

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Хобби владельца участка – рыбалка, а обустройство домика, который бы удовлетворял все потребности владельца, стало вызовом для архитектурной компании.



На этапе проектирования было много проблем / фото: Archdaily

По словам архитектора, из-за резкого наклона берега реки, было бы опасно установить высокий столб на берегу и поддержать дом.



Спереди дома расположена терраса для отдыха и рыбалки / фото: Archdaily

Но если бы мы построили двухэтажное здание у дороги, с парковкой на первом этаже и жилым пространством на втором – пейзажи серьезно пострадали бы,

– рассказали в архитектурной фирме.

Именно поэтому решили копать почти до подножия и погружать здание в землю, а потом поднять его в воздух над рекой.



Расположение комнат в плане проекта / фото: Archdaily

В результате получилась шестиметровая бетонная конструкция, которая лишь частично "висит" в воздухе. Внутри жилье оборудовано кухней, ванной, гостиной, столовой и спальней.

Больше всего в свете нуждалась терраса, поменьше столовая и гостиная, а меньше всего – спальня. Именно поэтому жилые зоны расположены именно в таком порядке от панорамного окна.



Внутри дом облицован экологическими материалами / фото: Archdaily

Каждая зона разделена раздвижными дверями, которые можно полностью сложить и открыть зеленый пейзаж вплоть до спальни.

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Каждая зона разделена раздвижными дверями / фото: Archdaily

Здание расположено так, что с дороги видна только крыша жилья, на котором растет трава. Окружающий пейзаж такой, как был до строительства. Вилла в значительной степени вписывается в окружающую среду и стала домом, который дает возможность владельцу слиться с природой и отдохнуть.