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Дом, посреди которого растет дерево – нестандартный проект японских дизайнеров

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Скромный и стильный домик в Японии
Скромный и стильный домик в Японии / Archdaily

Помещение для галереи и главного офиса одежды находится в Японии, посреди садов. И это хорошая локация, благодаря обилию зеленых насаждений и приятному ландшафту вокруг.

Дизайнеры надеются, что здание сможет вписаться в природу, сохраняя при этом собственный стиль, пишет Archdaily.

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Как отмечают дизайнеры, они сделали акцент на кровле для того, чтобы дом не выделялся, а наоборот – мог вписаться в окружающий ландшафт.

Зона для відпочинку розташована посеред будинку / фото: Archdaily
Зона для отдыха расположена посреди дома / фото: Archdaily

Они спроектировали специальное отверстие в крыше и посадили там дерево – все для того, чтобы обустроить зону для отдыха и солнечных ванн.

Місце розташування будинку – вишневі сади / фото: Archdaily
Место расположения дома – вишневые сады / фото: Archdaily

Таким образом, домик может вписаться в ряд вишневых деревьев, окружающих место расположения объекта и горы. Разработчики уверены, что здание станет символом города и будет близко людям, пытающимся стать одним целым с природой.

Автор: Елена Кандяк
Теги: Крутые здания Инновации строительства Дом Япония
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