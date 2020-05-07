Дом, посреди которого растет дерево – нестандартный проект японских дизайнеров

Помещение для галереи и главного офиса одежды находится в Японии, посреди садов. И это хорошая локация, благодаря обилию зеленых насаждений и приятному ландшафту вокруг.

Дизайнеры надеются, что здание сможет вписаться в природу, сохраняя при этом собственный стиль, пишет Archdaily.

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Как отмечают дизайнеры, они сделали акцент на кровле для того, чтобы дом не выделялся, а наоборот – мог вписаться в окружающий ландшафт.



Зона для отдыха расположена посреди дома / фото: Archdaily

Они спроектировали специальное отверстие в крыше и посадили там дерево – все для того, чтобы обустроить зону для отдыха и солнечных ванн.



Место расположения дома – вишневые сады / фото: Archdaily

Таким образом, домик может вписаться в ряд вишневых деревьев, окружающих место расположения объекта и горы. Разработчики уверены, что здание станет символом города и будет близко людям, пытающимся стать одним целым с природой.