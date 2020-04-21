Дом-сарай: в Великобритании построили современное жилье в сельских традициях

В долине реки Тайн в Великобритании архитектурная компания Elliott Architects спроектировала дом-сарай. Двухэтажное современное здание имеет 4 комнаты и вобрало в себя местные традиции постройки жилья.

На окраине села Нортумберленда весь северный берег усеян сараями и маленькими домиками, пишет Dezeen.

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Чтобы соответствовать местным строительным традициям, крыша должна была быть изготовлена из соломы, однако материал заменили на более современный цинк.



Цинковая крыша лучше приспособлена к погодным условиям / фото: Dezeen

Формально, мы обосновали цинковую крышу через ее связь с историей района в горнодобывающей и плавильной промышленности,

– рассказал основатель компании Бен Эллиот.



Внутри первый этаж получился довольно высоким / фото: Dezeen

Дом разделен на два этажа, половину первого занимает гостиная, столовая и кухня с видом на юг. Другая половина содержит кабинет и студийное пространство.

Вверху расположены две большие спальни, которые разделены ванной.



Также дом имеет большие окна / фото: Dezeen

Мы хотели сделать пространство, которое по сути ощущалось бы единым и одноэтажным, а не четко двухэтажным,

– пояснили в компании Elliott Architects.



Кухня получилась довольно большой / фото: Dezeen

Бледно-коричневая герметичная штукатурка украшает внутренние стены этого помещения, создавая сельскую обработку, которая дополняет обнаженную древесину каркаса крыши.

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Это дает простор сырого ощущения, которое идеально подходит для дома,

– рассказал Бен Эллиот.