Дом-терка: как система жалюзи может кардинально изменить внешний вид жилья – фото
Во Вьетнаме архитектурная компания построила жилье с интересной системой жалюзи, которая полностью покрывает фасад за исключением дверей аварийного выхода впереди. Бронированный снаружи дом имеет живой атриум, наполненный солнцем и пышной зеленью.
Изогнутый фасад позволяет проникать естественному свету вглубь этого узкого и длинного дома, пишет Archdaily.
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Внутри жилья на всех этажах высадили много различных деревьев и растений.
Такая структура фасада была выбрана не случайно / фото: Archdaily
"Воздушные кирпичи" на фасаде, которые расположены неправильными узорами, обеспечивают безопасность, вентиляцию и эстетический акцент.
Внутри растет много зелени / фото: Archdaily
Эта система также выполняет функцию каркаса, который постепенно будет покрываться лианами. В результате получится зеленая завеса, которая обеспечит тень и приватность дома.
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