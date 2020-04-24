Дом-терка: как система жалюзи может кардинально изменить внешний вид жилья – фото

Во Вьетнаме архитектурная компания построила жилье с интересной системой жалюзи, которая полностью покрывает фасад за исключением дверей аварийного выхода впереди. Бронированный снаружи дом имеет живой атриум, наполненный солнцем и пышной зеленью.

Изогнутый фасад позволяет проникать естественному свету вглубь этого узкого и длинного дома, пишет Archdaily.

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Внутри жилья на всех этажах высадили много различных деревьев и растений.



Такая структура фасада была выбрана не случайно / фото: Archdaily

"Воздушные кирпичи" на фасаде, которые расположены неправильными узорами, обеспечивают безопасность, вентиляцию и эстетический акцент.



Внутри растет много зелени / фото: Archdaily

Эта система также выполняет функцию каркаса, который постепенно будет покрываться лианами. В результате получится зеленая завеса, которая обеспечит тень и приватность дома.

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