Дом в виде водопада: во Вьетнаме молодая пара построила креативное жилье – фото

В новом районе вьетнамского города Хай Дуонг появился интересный жилой дом. Молодая пара построила дом, фасад которого вдохновлен водой, что стекает сверху, переплетаясь через каждый камень и куст. Металлические решетки сделаны здесь в виде каскада, на поверхностях которого высадили зелень.

Молодая пара хотела ненавязчивый простой дом, который близок к природе и далек от городской суеты, несмотря на небольшую площадь участка, пишет Archdaily.

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Дизайнеры были вынуждены балансировать между пожеланиями владельца и требованиями строительных стандартов. В частности, владельцы хотели получить как можно больше естественного света и вентиляции в своем доме.



Лестница расположена как раз за "водопадным" фасадом / фото: Archdaily

Всего таунхаус имеет 4 этажа.



Внутри естественный свет обеспечивают сквозные отверстия дома / фото: Archdaily

На первом этаже обустроен гараж, гостиная, кухня и столовая. Лестница расположена не посередине дома, как это обычно бывает в домах такого типа, а у одной из стен.



Фасадные деревья лучше всего видно из окон на лестничной клетке / фото: Archdaily

Решение перенести лестницу к передней части дома, взяв свет с фасада, является одной из изюминок проекта. Также здание оборудовано сквозными "столбами света", которые проходят сквозь все этажи и не имеют крыши.

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Кухня в квартире небольшая / фото: Archdaily