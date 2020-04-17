Дом возведенный из мельницы: фото здания, которое построили из вторичного сырья

Молодая пара из Испании построила собственное жилье в городе Ират из древесины, которая осталась после демонтажа старой мельницы. Вышел дружелюбный к окружающей среде проект из вторичного сырья.

Изготовление муки – бизнес семьи супругов. Они обладают несколькими деревянными пшеничными мельницами, сообщает Archdaily.

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Место, в котором стоит жилье, расположено недалеко от небольшого озера и соснового бора. Такие условия идеально подходят для сочетания архитектуры, памяти и духа природы в непрерывном круге.



Вокруг дома много зелени / фото: Archdaily

Дом с модернистской архитектурой внутри имеет деревянные балки, которые выполняют роль колонн. Также, перекрытие крыши, пол, мебель и даже элементы декора сделаны из вторичной древесины.



Во дворе есть небольшая терраса / фото: Archdaily

Вся структура сооружения была разделена с целью оптимизации природных ресурсов.



Дизайн дома имеет модернистский стиль интерьера / фото: Archdaily

Окна устроены так, чтобы дом получал как можно больше утреннего солнца, однако скрывался от жаркого полудня. В это время достаточно открыть стеклянные двери, после чего внутри снова будет комнатная температура.

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Сосновый лес видно из окна спальни / фото: Archdaily