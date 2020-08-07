Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти добился разрешения перекрывать поставки электроэнергии и воды в дома, где проводятся большие вечеринки и сборы. Причиной является нарушение карантинных ограничений владельцами этих домов.

Правило вступит в силу уже 7 августа, пишет BBC.

Читайте также: Зеленая крыша и бассейн: роскошный дом для отдыха с полями для гольфа – фото

Мэр заявил, что некоторые дома в городе стали "ночными клубами на холмах", поэтому в центре внимания власти будут собрания, "которые представляют значительную опасность для общества".



В аренду часто сдаются элитные дома на холмах / Фото Unsplash

В прошлом месяце губернатор Калифорнии приказывал немедленно прекратить массовые мероприятия в помещениях в ресторанах, барах и развлекательных заведениях. Дело в том, что именно этот штат больше всего пострадал от пандемии. За все время здесь зарегистрировали более полумиллиона случаев заболевания.



В таунхаусах может исчезнуть вода из бассейна / Фото Unsplash

Несмотря на все, жители Лос-Анджелеса жалуются на многочисленные домашние вечеринки во время пандемии.

Вас может заинтересовать: Преподаватель построил крохотный домик в центре Токио, чтобы быстрее приходить на работу – фото

Мэр Гарсетти рассказал, что такие мероприятия часто проводятся в арендованных или пустых домах в разных районах города.