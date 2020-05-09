Домик на деревянных ножках и с большим пространством для пикника – фото
Проект реализуют неподалеку от чилийского города Патагония на озере Рупанко. В доме будет жить большая семья. Здание облицовано коричневой сталью. Сама конструкция деревянная, а ее часть приподнята над землей и стоит на сваях.
Конструкция помещения позволяет использовать гостиную дома в роли столовой и даже места для гриля, пишет Archdaily.
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На втором этаже расположено общее пространство, которое также можно использовать как спальню. Коридор, соединяющий первый и второй этаж, образует крышу внутреннего дворика под домом.
Местность отмечается капризным климатом. Так, здесь часто дуют холодные ветры, постоянно идет дождь и светит палящее солнце.
Внутри дом обрамлен экологичными материалами.
Дом разработали используя только экологичные материалы / фото: Archdaily
Конструкция имеет много панорамных окон, чтобы обеспечить дом естественным светом. Внутри помещение оборудовано камином.
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