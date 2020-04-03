Думая о глобальном потеплении: в Нидерландах строят плавучий офис будущего

Нидерландские архитекторы Powerhouse Company разработали проект экологичного автономного плавучего офиса для Глобального центра по адаптации (Global Center on Adaptation). Он будет находиться в Роттердаме - в порту Рейнхейвен на реке Маас.

В Powerhouse Company называют новый проект "устойчивым к климату офисным дизайном будущего". Если из-за глобального потепления уровень моря поднимется, офис не затопит. А установленные в деревянном каркасе солнечные батареи и система теплообмена на водной основе обеспечат автономность и экологичность – никаких выбросов углерода!

Визуализация студии Plomp

Проектирование плавучего офисного здания было очень сложной задачей, и мы подошли к ней комплексно. Используя воду из Рейнхейвена для охлаждения и крышу офиса в качестве крупного источника энергии, здание становится действительно автономным. Его конструкция выполнена из древесины, которую легко можно демонтировать и использовать повторно,

– рассказывает Нанне де Ру, основатель и архитектор компании Powerhouse.

Визуализация студии Plomp

Согласно плану, офис будет трехэтажным с прямым доступом к тротуару. С одной стороны большой покатой крыши разместят солнечные батареи, которые будут генерировать необходимый объем электроэнергии. С другой – засадят растительностью, которая поможет сохранить прохладу в здании. Кроме того, большие окна затенят встроенные балконы, расположенные по периметру каждого из этажей. Также здесь будет находиться ресторан с большой открытой террасой и бассейном.

Визуализация студии Plomp

Глобальный центр по адаптации – Роттердамская неправительственная организация, главной задачей которой является смягчение последствий изменения климата с помощью технологий, планирования и инвестиций, так что здание вполне отражает ценности организации. Ожидается, что новый офис достроят уже в этом году и откроют осенью. Центр собирается использовать здание в течение 5-10 лет, после чего его, вероятно, сдадут в аренду или переместят.