Две башни и дом-плинтус: впечатляющая архитектура в Нидерландах: фото

Первая фаза проекта "Лоренц" на привокзальной площади в Лейдене завершена. Лоренц Лейден состоит из композиции из трех башен светлого цвета разной высоты на верхней части здания. На первом этапе реализованы первые две башни и нижнее здание.

Башни имеют слегка блестящую алюминиевую фасадную облицовку; самая высокая башня цвета шампанского, а нижняя – бронзовая, пишет издание Archdaily.

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Обе башни увенчаны двумя поверхностными уровнями, с которых открывается вид на город. Темно-красное здание размещает студии и коммерческие помещения, такие как штаб-квартира Heineken и Brewpub, которые откроют позже.



Архитектурный проект дома/ фото: Archdaily

Чтобы подчеркнуть разницу в использовании и ориентации, здание плинтуса состоит из двух четко выраженных фасадов: бетонный каркас с видом на площадь и композиция из кирпичной кладки и белых бетонных рамок окон вдоль жилой улицы.



На крыше дома-плинтуса расположены террасы / фото: Archdaily

Крыша красного здания покрыта зеленым цветом, на крыше также размещены террасы для соседних квартир. В здании также расположена автостоянка и самая большая общественная парковка для велосипедов в Лейдене.