В Китае недалеко от города Наньчан построили торгово-развлекательный комплекс со спиралевидной обзорной башней. Также на территории парка расположены магазины, рестораны, амфитеатр. Наньчан считается городом, который имеет большое количество башен по меркам Китая.

Конструкция состоит из трех природных стихий – воды, земли и неба, которые соответствуют трем функциональным зонам – амфитеатру, коммерческим сооружениям и смотровой башне, сообщает Archdaily.

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Амфитеатр здесь под открытым небом, а дойти до него можно только с помощью лестниц, расположенных с обеих сторон здания.



Парк расположен на территории болота / Фото Archdaily

Однако изюминкой парка является именно смотровая башня, которая стоит перед водно-болотными участками Слонового озера. Дизайн обзорной башни соответствует этой местной культуре и стал новой достопримечательностью, представляющей современную жизнь в Наньчане.

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План бизнес-парка в Наньчане / Фото Archdaily

На вершине здания расположена смотровая площадка, откуда виден город.

В Наньчане есть давняя традиция строительства башен, таких как павильон Тен Ван, история которого продолжается уже более тысячи лет.

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Смотрите больше фото обзорной башни: