Двор из дерева: фантастические фото домов-близнецов из Чили
Архитектурная компания спроектировала два одинаковых дома для двух семей. Чтобы решить вопрос объединения семей и одновременного обеспечения жителей отдельными пространствами, архитекторы решили соединить двор с помощью деревянного поддона.
Дома имеют зеркальную планировку, пишет Archdaily.
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Так, вход в один дом расположен на противоположной стороне входа другого. Внутренний вид спальни одного помещения точно воспроизводит планировку соседнего здания.
С одной стороны дома лес, а с другой – озеро / Фото Archdaily
Дома стоят на окраине леса и на берегу озера. Пространство между ними разработано как деревянная площадка или терраса, которая открывает вид на озеро и является местом встречи двух семей. Площадка возвышается над общим уровнем ландшафта и имеет лестницу с обеих сторон.
Помещение построили на холме / Фото Archdaily
Внешне дома отделаны черными деревянными панелями. Каждый из них имеет большое панорамное окно в направлении озера.
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