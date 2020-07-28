В селе Великий Любень, неподалеку от Львова, сохранился уникальный необарочный дворец. Его дата основания остается неизвестной, однако даже после многочисленных перестроек он очаровывает туристов своей красотой. Больше об истории дворца-усадьбы – читайте в материале.

Дворец принадлежал семье Константина Бруннера, информирует Дом 24.

К слову: В центре Львова начали реставрацию 100-летнего необарочного дворца: история и фото

История дворца

Константин Бруннер был нефтяным магнатом, а его потомкам усадьба принадлежала вплоть до 1939 года.

Последним владельцем был Адольф Бруннер / Фото Старого Львова

Когда заложили дворец неизвестно, предположительно он был построен в XVIII веке. Ранее на этом месте стоял замок.

Вилла неоднократно перестраивалась, а масштабные изменения претерпела в течение 1909-1910 годов – именно тогда помещение приобрело необарокковые черты. Впрочем почти не претерпела изменений тыльная сторона здания.

Когда-то вход располагался с левой стороны виллы / Фото

Фасад здания декорировали гербами, а интерьер был роскошным. Впрочем после Второй мировой войны и последующих реставраций, дворец потерял почти все внутреннее убранство.

Так здание выглядит сегодня / Фото Википедия

Парк вокруг дворца когда-то был устроен на французский манер. Здесь были ухоженные газоны и кусты, подстриженные в форме различных фигур. В парке стояли низкие колонны с вазами для цветов, а в саду также была небольшая часовня.

В течение многих лет вилла была в запущенном состоянии, но в 2007 году дворец отреставрировали благодаря финансовой поддержке гражданина Швейцарии отца Роберта Готса.

Настоящее и расположение дворца

Реставрацию профинансировал почетный житель Львова / Фото Википедия

Интересно: Средневековая фармацевтика: 10 старинных аптек Львова – фото

Сейчас здесь расположили один из корпусов Великолюбинский специализированной общеобразовательной школы-интерната, а территория открыта для посетителей.

Точное расположение: поселок городского типа Великий Любень, улица Замковая, 5. Со Львова надо преодолеть расстояние в 30 километров.