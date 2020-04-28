Дыхание Арктики: в Финляндии построили деревянную сауну посреди леса – фото
Финская студия Toni Yli-Suvanto Architects создала павильон из древесины, который функционирует и как сауна, и как центр для социальных мероприятий, к тому же круглый год. Все помещение занимает всего 30 квадратных метров.
Павильон расположен на севере Финляндии возле небольшого озера. Этот регион еще называют Лапландией, пишет Dezeen.
Похоже: Посреди царства гор: фото одинокого домика, который построили над обрывом в Канаде
Поскольку участок окружен пейзажем арктического озера с одной стороны и соседними зданиями с другой, студия решила создать здание, на которую влияют эти факторы.
Павильон расположен недалеко от озера / фото: Dezeen
Дома должны хорошо работать в суровых зимних метелях, а использование материалов всегда тщательно учитываться,
– рассказал один из архитекторов.
Павильон имеет раздвижные двери / фото: Dezeen
Большую часть павильона занимает традиционная финская сауна. Неотапливаемое основное пространство используется для приготовления пищи и обедов. Оно имеет раздвижные деревянные двери, которые открываются к озеру, а также большие окна с раздвижными деревянными ставнями.
Внутри р
Изнутри павильон оформлен "фальш брусом", который имеет цвет натурального дерева. Такой оттенок создает контраст с черным цветом павильона снаружи. Расширенная крытая терраса для общения придает основной комнате дополнительное пространство для использования.
Тераса дает больше места для посетителей / фото: Dezeen
Планировка сауны была разработана таким образом, чтобы придерживаться принципа естественного потока воздуха – купание происходит в более прохладном нижнем уровне, тогда как на высшем уровне горячий пар создает сауну.
К теме: В США построили экологичный алюминиевый дом посреди леса – фото
Сауна здесь выполнена в традиционном местном стиле / фото: Dezeen
Отходы во время строительства использовали во время отопления помещения.