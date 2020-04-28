Дыхание Арктики: в Финляндии построили деревянную сауну посреди леса – фото

Финская студия Toni Yli-Suvanto Architects создала павильон из древесины, который функционирует и как сауна, и как центр для социальных мероприятий, к тому же круглый год. Все помещение занимает всего 30 квадратных метров.

Павильон расположен на севере Финляндии возле небольшого озера. Этот регион еще называют Лапландией, пишет Dezeen.

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Поскольку участок окружен пейзажем арктического озера с одной стороны и соседними зданиями с другой, студия решила создать здание, на которую влияют эти факторы.



Павильон расположен недалеко от озера / фото: Dezeen

Дома должны хорошо работать в суровых зимних метелях, а использование материалов всегда тщательно учитываться,

– рассказал один из архитекторов.



Павильон имеет раздвижные двери / фото: Dezeen

Большую часть павильона занимает традиционная финская сауна. Неотапливаемое основное пространство используется для приготовления пищи и обедов. Оно имеет раздвижные деревянные двери, которые открываются к озеру, а также большие окна с раздвижными деревянными ставнями.



Внутри р

Изнутри павильон оформлен "фальш брусом", который имеет цвет натурального дерева. Такой оттенок создает контраст с черным цветом павильона снаружи. Расширенная крытая терраса для общения придает основной комнате дополнительное пространство для использования.



Тераса дает больше места для посетителей / фото: Dezeen

Планировка сауны была разработана таким образом, чтобы придерживаться принципа естественного потока воздуха – купание происходит в более прохладном нижнем уровне, тогда как на высшем уровне горячий пар создает сауну.

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Сауна здесь выполнена в традиционном местном стиле / фото: Dezeen

Отходы во время строительства использовали во время отопления помещения.