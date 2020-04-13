Дыша природой: во Франции построили современный деревянный гостевой домик – фото

La Petite Maison – это дом для отдыха в городе Гитиньер, что на западе Франции. Дом построен из дерева, и предназначен для размещения до двух гостей. Сам домик имеет только 36 квадратных метров.

Полностью деревянный дом с такой же мебелью построила архитектурная студия "2m26", пишет Dezeen.

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Здание расположено подальше от жилых домов и окружено полями, лесами и садом. Студия архитектуры и мебели спроектировала дом и большинство мебели из ели Дугласа, которая распространена в этом регионе.



Конструкцию легко монтировать / фото: Dezeen

Дом построен так, чтобы его можно было легко разобрать, а материалы подвергаются переработке.

Играя с двумя слоями раздвижных дверей и ставень, мы обеспечиваем гостям полную открытость, и в то же время интимность,

– рассказали в студии.



Одна из частей дома имеет раздвижную крышу / фото: Dezeen

Несколько крепких бетонных столбов немного поднимают домик над землей. Внутри есть четыре комнаты, разделенные подвижными дверями и экранами. Когда они полностью открываются, то позволяют естественному свету попадать в дом.



Также здесь есть кровать и небольшая ванная / фото: Dezeen

Из мебели в гостевом домике есть трехногий круглый стол, такие же стулья и пара низких кресел с высокими спинками.

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Домик полностью сделан из дерева / фото: Dezeen

Также внутри есть небольшая ванная комната, оснащенная раковиной, туалетом и душем.