Основатель Aliexpress Джек Ма владеет самым дорогим домом Азии: фото таунхауса

Несколько лет назад стало известно, что китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма приобрел четырехэтажный дом на горе Виктория, самой высокой точке Гонконга. Престижный таунхаус обошелся самому богатому человеку Азии в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Потратиться также пришлось и на ремонт.

Особняк расположен по адресу Barker Road, 22 и был построен еще в 1949 году, сообщает Дом 24.

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Именно историческая ценность здания и престижность района так повлияла на цену. Дом площадью 9890 квадратных метров был ранее резиденцией бельгийского консула и неоднократно подвергался реставрации.



Дома на этом холме дороже, чем в центре Гонконга / фото: South China Morning Post

В результате получилось, что Джек Ма заплатил 150 тысяч фунтов стерлингов за каждый квадратный метр дома, что сделало его самым дорогим в Азии.



Террасы открывают вид на город и почти весь Гонконг / фото: Hong Kong Free Press

Место расположения дома Джека Ма:

Как выглядит дом Джека Ма

Экстерьер



Неизвестно сколько стоил ремонт / коллаж: Hong Kong Free Press

Внешне дом имеет неприметный серый фасад и террасы на каждом этаже, которые позволяют владельцу увидеть почти весь Гонконг. Подъезд к таунхаусу сделан на заднем дворе. Там же и расположен гараж. Рядом с домом расположен частный сад размером в 1858 квадратных метров.

Интерьер



Со стороны въезда дом имеет два этажа / коллаж:Hong Kong Free Press

Известно, что внутри самое дорогое жилье Азии имеет три ванные комнаты и семь гостиных, однако актуальных фото интерьера нет. СМИ пишут, что в планах миллиардера достроить дополнительный этаж.

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Густонаселенный Гонконг / фото: Hong Kong Free Press