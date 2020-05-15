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Джунгли за окном – нестандартный проект дома в урбанистической части Сингапура: фото

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Джунгли за окном – нестандартный проект дома в урбанистической части Сингапура: фото
/ Archdaily

Общая площадь дома 104, 5 метра – пилотный проект дизайнеров, который призван беречь природу, а тем более, если на вашем балконе целый сад. Здание сильно отличается от всех вокруг, в первую очередь из-за необычного цвета и проекта.

Здание расположено в историческом районе Сингапура Орхард-роуд и по заказу компании Swire Properties, пишет издание Archdaily.

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Многоэтажка спроектирована так, что напоминает лезвие: простые вертикальные прямолинейные стены с тонкими окнами образуют острые углы.

Будівля, від якої віє джунглями / фото: Archdaily
Здание, от которого веет джунглями / фото: Archdaily

Отдельно стоит отметить балконы, которые густо наполнены зелеными насаждениями и обеспечивают конфиденциальность каждому из жителей квартир – их в доме 20. Нетрадиционные бетонные стены создают впечатление трехмерной текстуры.

Мушлі-балкони прийшли на заміну стандартним рішенням / фото: Archdaily
Ракушки-балконы пришли на смену стандартным решениям / фото: Archdaily

Дизайнеры мечтали создать здание, которое имело бы неразрывную связь с природой. Проект резиденции является олицетворением "города в саду" и вплетается в деревья и многочисленные зеленые насаждения, на улицах Сингапура.

Кінцева мета архітекторів – комфорт / фото: Archdaily
Конечная цель архитекторов – комфорт / фото: Archdaily

Приятной особенностью здания является большое количество висячих садов на своей территории – это помогает сохранять мантру, которую установили архитекторы.

Автор: Елена Кандяк
Теги: Крутые здания Дом Сингапур Эко потребление
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