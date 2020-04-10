Джунгли в квартире: дружественные к экологии апартаменты построили в Мексике – фото

Проект, который обвивают деревья, под названием "Зеленые легкие" построили в городе Тулум, в Мексике. Всего в доме 56 роскошных квартир. Основное намерение проекта – сделать "мостик" между людьми и природой.

Сады высажены не только возле дома, но и внутри квартир, пишет Archdaily. Вас заинтересует: Вы захотите здесь жить: креативное дизайнерское решение для эко-френдли домика – фото Интерьеры всех квартир воссоздают сельскую атмосферу с местными материалами, камнем, тропическим лесом и полированным бетоном с чукумовой смолой.

На территории придомовой территории также расположен бассейн / фото: Archdaily Внешний вид террасы и саженцев в целом составляют комплексную эстетику, которая работает как поглотитель тепла для интерьера. Большое количество дерева дополняет как внешний, так и внутренний декор. К теме: Эко-стиль в дизайне интерьеров: главные правила и акценты