24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Джунгли в квартире: дружественные к экологии апартаменты построили в Мексике – фото

- Читати новину українською
Дом гармонично вписывается в окружающие джунгли / Archdaily

Проект, который обвивают деревья, под названием "Зеленые легкие" построили в городе Тулум, в Мексике. Всего в доме 56 роскошных квартир. Основное намерение проекта – сделать "мостик" между людьми и природой.

Сады высажены не только возле дома, но и внутри квартир, пишет Archdaily.

Вас заинтересует: Вы захотите здесь жить: креативное дизайнерское решение для эко-френдли домика – фото

Интерьеры всех квартир воссоздают сельскую атмосферу с местными материалами, камнем, тропическим лесом и полированным бетоном с чукумовой смолой.


На территории придомовой территории также расположен бассейн / фото: Archdaily

Внешний вид террасы и саженцев в целом составляют комплексную эстетику, которая работает как поглотитель тепла для интерьера. Большое количество дерева дополняет как внешний, так и внутренний декор.

К теме: Эко-стиль в дизайне интерьеров: главные правила и акценты

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Эко потребление Дом Мексика Строительство
Цены на аренду недвижимости в Украине упали из-за карантина – эксперты
7 апреля
 