Джунгли в квартире: дружественные к экологии апартаменты построили в Мексике – фото
Проект, который обвивают деревья, под названием "Зеленые легкие" построили в городе Тулум, в Мексике. Всего в доме 56 роскошных квартир. Основное намерение проекта – сделать "мостик" между людьми и природой.
Сады высажены не только возле дома, но и внутри квартир, пишет Archdaily.
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Интерьеры всех квартир воссоздают сельскую атмосферу с местными материалами, камнем, тропическим лесом и полированным бетоном с чукумовой смолой.
На территории придомовой территории также расположен бассейн / фото: Archdaily
Внешний вид террасы и саженцев в целом составляют комплексную эстетику, которая работает как поглотитель тепла для интерьера. Большое количество дерева дополняет как внешний, так и внутренний декор.
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