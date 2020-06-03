В западной части Лос-Анджелеса, которая считается частной застройкой и многоэтажными домами, американская архитектурная фирма построила жилой комплекс с 31-этажным зданием. С верхних этажей открывается вид на центральную часть города и Тихий океан.

Этот проект разработан как часть развития района Кумулус, пишет Archdaily.

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Башня вмешает 300 отдельных квартир, площадью от 42 до 150 квадратных метров. В том числе восемь пентхаусов на 30-ом этаже, которые имеют в среднем 133 квадратных метров площади.



Здание расположено подальше от центра города / Фото Dezeen

На крыше здания располагается большая терраса с пространством для обеда и общения. У подножия доме также есть большое торговое помещение где размещаются рестораны и бары.



Интерьеры квартир сделаны в минималистическом стиле/ Фото Dezeen

Жители комплекса получат легкий доступ ко всем удобствам, которые предлагает торговый центр, с 100 тысячами квадратными футами магазинов, ресторанов и развлечений всего в нескольких шагах от входной двери.

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