Фасад из металлических жалюзи: фото проблемного офисного здания в Иране

Новое офисное здание под названием VIRA расположено на улице Юсефабад – в одном из центральных районов Тегерана. Сооружение имеет 9 наземных и 7 подвальных этажей.

Настоящей проблемой во время строительства стал дизайн фасада, ведь в Иране действует специальная комиссия, которая должна предварительно его утвердить, пишет Archdaily.

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Именно поэтому архитекторы разработали фасад, который внешне напоминает соседние здания своей строгостью, и пропускает много естественного света внутрь.



Дом имеет 9 наземных этажей / фото: Archdaily

Выбор пал на сочетание заранее изготовленных вертикальных алюминиевых жалюзи. Такое решение позволит экономить энергетические ресурсы и удовлетворять потребность в свете.



Внутри доминируют темные и белые тона / фото: Archdaily

Кроме того, уверяют архитекторы, сочетание внутреннего пространства с балконами и зеленью, а также светом и тенью на офисных полах через жалюзи обеспечат визуально приятное впечатление для сотрудников офиса.



С верхних уровней видна панорама Тегерана / фото: Archdaily

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Общая площадь проекта составляет около 10 000 квадратных метров. Здесь 8 наземных этажей имеют офисное назначение, а партер и первый подвальный этажи состоят из 3 обособленных коммерческих зон. Также здание имеет 6 парковочных этажей под землей.