В форме лотоса: фото крупнейшего футбольного стадиона в мире из Китая

В китайском городе Гуанжоу стартовало строительство крупнейшей футбольной арены в мире на 100 тысяч мест. Цена проекта составляет 1,7 миллиарда долларов. Дизайн стадиона разработан в форме лотоса. Архитектурное сообщество Поднебесной раскритиковало проект, а общественность наоборот одобрила.

Арену построят для одной из команд Китайской Суперлиги – "Гуанчжоу Эвергранд", пишет Archdaily.

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Поскольку стадион будет вмещать 100 тысяч сидячих мест и 162 места для ВИП-гостей, сооружение побьет рекорд вместимости для арен исключительно футбольного назначения.



Стадион будет иметь необычный внешний вид / фото: Archdaily

Концепция стадиона, вдохновленная формой цветка лотоса, должна представлять Гуанчжоу как "город цветов", была предложена президентом группы "Эвергранд" Цзяйин Сю. Дизайн был выполнен архитектурной компанией "Gensler's Design Principle Hasan A. Syed".

Китайским архитекторам не понравился внешний вид будущей арены, в то же время общественность выражала благодарность за убедительную интерпретацию китайской культуры.



Стадион построят за городом / фото: Archdaily

Несмотря на жесткие ограничения на строительство крупных архитектурных проектов, власти Китая поощряют строительство новых стадионов, ведь именно футбол является любимым видом спорта главы государства Си Цзиньпиня.

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Строительство стадиона планируют завершить до конца 2022 года. По плану, арена будет принимать матчи Кубка Азии, который состоится в 2023 году.