На острове Филиппа, что вблизи Мельбурна, каждый год происходит парад пингвинов. Именно поэтому заповедная зона страдала от наплыва туристов, которые разрушали уникальную экосистему. Однако, отказаться от туристов было нереально, поэтому решили построить огромный центр для посетителей. Как он выглядит, и как решает проблему с экосистемой острова – читайте в материале.

Еще в 1980-х годах в заповедной зоне насчитывалось 177 домов, пишет Archdaily.

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В период парада пингвинов здесь бывало до 4 тысяч посетителей ежедневно. При таких условиях животные могли просто исчезнуть с острова всего за несколько лет. Именно поэтому туризм решили сделать централизованным.

Дизайн нового центра получился довольно минималистичным / фото Archdaily

Сохранить остров обязалось правительство, выкупив всю частную землю в заповеднике. Новый огромный центр связывает три ландшафта: дюны, предгорья и болота. Его строительство позволило пингвинам получить дополнительных 7 гектаров земли для гнездования.

Гости также могут остаться здесь на ночь / Фото Archdaily

Центральным в этом путешествии от городского мира к миру пингвинов является большой коридор длиной 80 метров. "Снежинка" предлагает посетителям больше познакомиться с жизнью пингвинов через музей. Также здесь есть большая лаунж зона и ресторан.

С жизнью пингвинов можно ознакомиться и внутри здания / Фото Archdaily

Новый центр сделал посещение острова цивилизованным, ведь туристов вывозят к местам гнездования пингвинов небольшими группами один раз в день. В результате это положительно повлияло на популяцию животных.

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Постройка получилась довольно монументальной / Фото Archdaily