Еще в 1909 году итальянский поэт Филиппо Томмазо Маринетти написал "Манифест футуризма", который вынес именно это движение на передний план для всего искусства, в том числе и архитектуры. Несмотря на то, что движение зародилось более 100 лет назад, расцвета достигло в 70-е годы прошлого века. Предлагаем вашему вниманию странные монументальные сооружения тех времен.

В 70-х годах государства соревновались на "космическом фронте", что и повлияло на архитектуру, сообщает Archdaily.

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Недавно фотограф Стефано Перого сделал фотографии нескольких таких сооружений, оставленных тогдашними радикальными архитекторами.

Эта башня построена в Белграде – столице Сербии / Фото Archdaily

Все проекты в этой подборке сочетают органические и геометрические формы с такими материалами, как пластик, сталь и бетон, чтобы осуществить мечты человечества о будущем.

Еще одно здание из Сербии / Фото Archdaily

В то время у населения был спрос на фантастику и космические исследования, поэтому архитекторы не могли оставаться в стороне.

Еще одно монументальное сооружение из Японии / Фото Archdaily

В общем, Стефано Перого сильно интересуется тогдашней архитектурой и имеет много похожих работ.

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А летучие тарелки вообще чаще всего использовали в архитектуре именно в 70-е годы / Фото Archdaily