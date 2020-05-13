Футуристический проект Захи Хадид: в Дубае открылся небоскреб с отверстием внутри – фото

Недавно в Дубае открыли новый небоскреб за проектом архитектурной компании Захи Хадид. Его особенность в сочетании твердого и плавного дизайна, а также сквозными отверстиями в середине здания.

Это единственный отель, для которого покойная Заха Хадид лично проектировала внешний вид и интерьеры, пишет Archdaily.

Больше об архитекторке: Кто такая Заха Хадид: Самые интересные проекты архитектора

Здание расположено на двадцати этажах. Здесь офисы, коммерческие помещения, резиденции, рестораны, кафе и бар на крыше. Большинство зданий, посвящены роскошному отелю ME Dubai luxury hotel.



Заха Хадид умерла в 2016 году / фото: Archdaily

Дом был сконструирован как две отдельные башни, соединяющиеся в единое целое – в форме куба. Куб был "размыт" в его центре, создавая пустоту свободной формы, который является важным объектом дизайна сам по себе,

– так его описала команда дизайнеров.

Тринадцать лет длилось строительство этого здания – это первый проект студии в Дубае. Также мебель фирмы Zaha Hadid Design установлена по всему отелю, создавая единый "архитектурный язык" для всего проекта.

Читайте также: На вершине мира: чем поражает интерьер пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке

Больше про новый проект Захи Хадид: