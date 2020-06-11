В ЮАР местная архитектурная фирма разработала и реализовала проект многоэтажного дома с 47 новыми квартирами в самом центре юридического района Кейптауна - прямо напротив Капского суда. Экстерьер здания вышел довольно футуристическим.

Дом расположен в одном ряду коммерческих зданий викторианской эпохи, пишет Archdaily.

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Архитектурная амбиция состояла в том, чтобы создать что-то футуристическое и причудливое, но все же чуткое и уважительное к контекстуальной среде,

– рассказал один из разработчиков проекта.



Интерьер в квартирах соответствует внешнему виду дома / Фото Archdaily

В общем здание вместило 47 квартир площадью от 24 до 80 квадратных метров. И одиннадцать пентхаусов на 460 квадратных метров.

Верхние этажи имеют прекрасный вид на горы, а квартиры на нижних этажах компенсируются изогнутым стеклом или окнами в форме пастилки.



Верхние квартиры позволяют владельцам видеть прекрасные пейзажи / Фото Archdaily

Разработчики отмечают, что здание уже одобрила общественность и жители города, ведь то удачно вписывается в городской ландшафт.

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