Производитель перчаток из латекса Supermax ввел в эксплуатацию новую штаб-квартиру в Малайзии, разработанную лондонской архитектурной студией Szczepaniak Astridge, ведь спрос на продукцию стремительно возрос из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года у Малайзийских производителей перчаток из латекса было 88,5 миллионов перчаток – весь запас Supermax – приобрела Британская национальная служба здравоохранения. Цена акций Supermax выросла на 500 процентов и сделала их обладателя – миллиардером, пишет издание Deezen.

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Для того, чтобы не отставать от этого повышенного спроса, производители уже начали строительство двух заводов, а также новой штаб-квартиры в городе Кланг.

При планировании архитектор тесно сотрудничал с фен-шуй экспертами / Фото Deezen

Сетчатый фасад офиса будет иметь тонкие вертикальные элементы, перекликающиеся с тонкими стволами деревьев.

Мы создали пустоты и атриумы в рамках плана, чтобы добавить как можно больше света. Каждый офис имеет вид на пышный сад и это должно положительно влиять на психологическое здоровье,

– рассказали архитекторы.

Шестиэтажное здание также будет содержать ресторан, выставочные помещения и бальный зал на 1 тысячу мест, а также офисы, учебные залы и нижний уровень для парковки. Архитектор также активно работает с собственным экспертом по фэн-шуй Supermax для того, чтобы офисы соответствовали этому принципу.

Вокруг помещения высадят много деревьев / Фото Deezen

Казалось бы незначительные вещи становятся важными для фен-шуй – например, размещение лестниц и подъемников под углом, а не лицом к входу.

На территории офиса запланировали создать большие террасы / Фото Deezen

Szczepaniak Astridge был основан Simon Astridge и Nicholas Szczepaniak в 2019 году. Astridge раньше работал под собственным именем над проектами, чаще всего это были пристройки к зданиям с белыми кирпичными иллюминаторами или розовыми бетонными стенами.