В российском городе Сочи на участке в 15 гектаров Лукашенко за бюджетные деньги арендует старый санаторий "Беларусь", на территории которого в неизменного президента Беларуси есть личная резиденция. Как выглядит дом и какие скандалы идут вокруг него – читайте в материале.

Еще в 2009 году Беларусь и Россия договорились о взаимной возможности аренды земель на территории друг друга, сообщает Kyky.

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Одним из таких мест, которое Беларусь арендует у России, и является участок в 15 гектаров, на территории которого с личного одобрения такого же постоянного президента России расположена резиденция Александра Лукашенко. Именно в этой вилле Лукашенко часто проводит свой летний отпуск.



Въезд на территорию ограничен / Фото Tut.by

В целом на территории расположены двухэтажное здание с гостевыми домиками, 13-этажный "Парк-отель", несколько спортивных площадок и недостроенных домиков для гостей. Въезд на саму территорию происходит через КПП.

Так выглядит сама резиденция главы Беларуси / Фото Tut.by

Площадь резиденции составляет около 3,8 тысячи квадратных метров, а в эксплуатацию ее сдали в 2017 году.

Скандал

На территории, которую Беларусь арендует уже не первый год, когда-то проживали жители города. После подписания соглашения людей стали переселять, а их жилье на берегу признавали аварийным и предоставляли другое, однако в другой части города, и в гораздо худшем состоянии.

На территории расположено много различных объектов / Фото Tut.by

Также из государственного бюджета страны ежегодно выделяют 133 тысячи белорусских рублей на аренду участка – более полутора миллиона гривен.

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Апартаменты имеют террасу на верхнем этаже / Фото Tut.by