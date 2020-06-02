Здание одного из коммерческих банков Маврикия, которое спроектировано местным архитектором Жаном-Франсуа Кенигом в 2006 году и завершено в 2012 году, расположено в центре острова Маврикий. Интересна форма нового здания, которая похожа на эллипс, стоящий на постаменте.

Дом расположен на окраине столичного города Порт-Луи, чтобы быть ближе к жилым районам работников, сообщает Archdaily.

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Кабинеты и залы размещаются в эллиптической форме здания, что следует из желания разработчиков объединить работников банка между собой и сэкономить пространство.



Руководство банка работает вместе со своими подчиненными / Фото Archdaily

Так, руководство обычно располагается на верхних этажа, и как правило, отрезанное от персонала. Сами же кабинеты теперь гораздо эффективнее используют лишнее пространство.

На первом этаже также расположена столовая, рассчитанная на 125 человек. В общем здание предоставляет рабочие места для более тысячи работников банка.



В банке работают 1025 человек / Фото Archdaily

Такая форма здания также способствует более эффективному кондиционированию воздуха внутри. Фасад здания застекленный с восточной и западной сторон.



Ночью банк подсвечивают / Фото Archdaily

Здание также экологичное и способно обеспечить собственные потребности в электроэнергии на 35%. Дождевая вода собирается в большие резервуары под землей и позже используется для полива сада и в сливных бачках унитазов.



Проект является экологичным / Фото Archdaily

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Здание первым в южном полушарии получило сертификат BREEAM, и было признано лучшим архитектурным проектом Африки.