Главная функция – развлечения: в Австралии построили креативную резиденцию в холме: фото

Частный дом под названием "Domik" построен в песчаном холме на севере Австралии. Резиденция открывает виды на океан, а по словам владельца, главная его функция – развлечения.

Клиент местной архитектурной фирмы захотел создать вневременный и практичный дом с необычным фасадом, пишет Archdaily.

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Жилье должно иметь высокие потолки, минимальные внутренние колонны, природные материалы и прочную связь с садами, зеленым пространством и местным пейзажем. Функции дома ориентируются на развлечения, спорт и здоровье.



Строительство было довольно дорогим и трудоемким / фото: Archdaily

Песчаный грунт, где располагается дом, был одной из проблем для архитекторов. Также сразу за жильем располагается заповедная зона, а соленый воздух вредит монолитному фасаду. Все эти проблемы удалось решить в результате использования современных технологий строительства.



Дом имеет довольно просторные террасы / фото: Archdaily

Проектировщики решили минимизировать потребность во внутренних колоннах и максимально раскрыть отверстия для окон. Они также создали сложные формы, высокие потолки, возможность создать интересную форму органической внутренней спальни и жилых помещений.

Резиденция удачно маскируется в окружающий ландшафт, и не портит береговую линию. Еще одной особенностью помещения является отсутствие кондиционеров внутри.

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