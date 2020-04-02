Главные тренды дизайна квартир в 2020 году

Даже если раньше вы приходили домой лишь для того, чтобы переночевать, то сейчас жизнь вносит свои коррективы. Если за эти несколько недель интерьер собственного дома основательно поднадоел, подумайте – возможно, сейчас лучшее время его изменить. Дом 24 расскажет вам об основных трендах дизайна квартир в этом году.

Минимализм

Мода на скандинавский стиль в интерьере постепенно отходит. В последнее время только и разговоров, что о осознанном потреблении, маленьких квартирах и домах, минималистичном образе жизни и так далее. Да и психологи утверждают, что небольшие помещения помогают людям уменьшить стресс и уровень беспокойства, а еще сделать жизнь более счастливой и насыщенной. Так что дизайнерские тенденции этого года соответствуют требованию времени – лишь реально необходимые для жизни вещи, четкость линий и лаконичность общего дизайна помещения.

Сдержанность в цвете – также важный элемент минимализма / Instagram

В Первую очередь минимализм в интерьере квартиры характеризуется наличием исключительно самых необходимых предметов мебели. Спросите у себя "Эта мебель добавляет ценности моей жизни? Действительно ли эта вещь мне необходима?" Если нет, самое время избавиться от нее. Например, в гостиной может быть только диван, журнальный столик и телевизор, в спальне – только кровать и две тумбочки. Благодаря этой технике можно значительно увеличить пространство, а использование ярких цветов в деталях позволит сделать комнату более светлой и комфортной.

Натуральные материалы

Это также часть концепции минимализма. Глянцевые столы и покрытая полиуретаном мебель больше не в тренде – ставка на натуральную древесину и антикварные деревянные элементы декора, натуральный камень и сталь. Минимальная обработка, максимальная естественность – шкафы, стулья или диваны не должны быть в изобилии украшены резьбой или узорами.

Минимально обработанная древесина также в тренде / Instagram

В тренде ковры из натурального волокна, шторы и подушки из льняных тканей, использование сухоцветов в качестве декора. Кстати, каждый декоративный элемент помимо эстетической должен иметь и практическую функцию – остановитесь на комнатных растениях, зеркалах и вазах, избавьтесь от статуэток, которые не имеют никакого предназначения.

Выделенное рабочее место Еще в конце прошлого года все дизайнеры были солидарны в ненужности отдельно выделенного рабочего места в квартире. И вполне оправдано: электронные устройства стали менее габаритными и более функциональными, квартиры – меньше по квадратуре, а значит каждый сантиметр пространства важен. К тому же большинство уже не использует домашние настольные компьютеры. Но пандемия коронавируса и связанный с ней карантин вносят свои коррективы в тренды дизайна – рабочему месту быть!

Смиритесь с тем, что в течение следующих недель рабочий уголок в квартире все-таки понадобится / Instagram

Умный дом

Скорее всего, это даже не дизайнерский, а технический тренд нового десятилетия. Умные дома, оснащенные искусственным интеллектом, сделают ваше жилище удобным от а до я. Включить по голосовой команде кофеварку, кондиционер или музыкальный проигрыватель, посмотреть, кто звонит в дверь, находясь далеко от дома, – все это уже перестало быть фантастикой. И к тому же бесконтактность дома – безусловный плюс в нынешних реалиях.