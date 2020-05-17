Гофрированная сталь и деревянная обивка: фото современного жилого дома в Бостоне

Неподалеку гавани Бостона построили многоквартирный жилой дом, состоящий из трех уровней в форме треугольника. Фасад жилья обшит темной гофрированной сталью и деревянной вагонкой. Реализовывать проект начали еще в 2018 году.

Каждая из квартир имеет небольшие треугольные балконы, пишет Dezeen.

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Жилой комплекс включает семь квартир. Здесь есть два дуплекса, две обычные квартиры и три таунхауса.



Этот район города является портовым / фото: Dezeen

По замыслу архитекторов, форма здания и его внешний вид должны напоминать классические дома этой части города. Здесь преобладает корабельная тематика.



Волнистый фасад является особенностью дома / фото: Dezeen

Сама форма фасада призвана повторять морские волны. Кедровые плиты образуют основу, на которой стоит стальная конструкция. Кедр здесь контрастирует с темной основой облицовки, а также обрамляет оконные откосы и дверные проемы.

Каждое из жилых помещений имеет внешнее пространство, из которого открывается вид на озеро. В подвале дома разместили гараж.



Сфотографировать интерьер не удалось / фото: Dezeen

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Внутри дом тоже имеет кедровую облицовку, но фотографы не смогли даже попасть внутрь из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.