Уже в июне 2020 года власти Китая планируют открыть горизонтальный небоскреб в городе Чунцин. Проект состоит из четырех вертикальных небоскребов, которые между собой объединяет один горизонтальный.

На данный момент это инженерное чудо является самой большой смотровой площадкой в мире. Проект реализован одним из лучших застройщиков Азии Safdie Architects из Capitaland. Стоимость его составляет около 4 миллиардов долларов, сообщает Дом 24.

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Общая площадь этого комплекса составляет 1,2 миллиона квадратных метров. На строительства небоскребов ушло более 3 тысяч стеклянных и почти 5000 металлических панелей.



Так выглядит небоскреб из центра города / Фото Pinterest

Одна из башен будет жилым домом, а другая офисным комплексом. Также внутри есть торговые центры, сады, бассейны, гостиницы, тренажерные залы, зоны для отдыха и музеи.



Сооружение стоит на месте слияния двух рек/ Фото Archdaily

Внизу разместят транспортный хаб, который объединит автовокзал, станцию метро и паромный терминал.



Площадка построена из стеклянных пластин / Фото Pinterest

Горизонтальный небоскреб оборудован смотровой площадкой со стеклянным полом и 270-грудусним углом обзора. Отсюда можно увидеть место слияния рек Цзялинцзян и Янцзы.

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На многих этажах обустроены сады / Фото Archdaily